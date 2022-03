Mitarbeiter einer Firma aus Norddeutschland : Ukraine-Krieg: Deshalb wird ein Manager zum Soldat

Seit zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Hunderttausende Menschen sind geflohen. Viele bleiben jedoch, auch in der Hauptstadt Kiew. Einer von ihnen ist Maxim Popov, der als Regionalmanager für ein Unternehmen in Norddeutschland arbeitet.

Sein Dienst begann um 3 Uhr in der Nacht. Das ist nicht ungewöhnlich in diesen Zeiten. „Die Armee“, schreibt Maxim Popov via Messengerdienst aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Als wäre damit alles erklärt. Popov ist einer der vielen ukrainischen Soldaten, die Kiew verteidigen werden, wenn Russland seine Offensive auf die Hauptstadt der Ukraine start...

