Wegen Putins Krieg : Trotz Erdbebengefahr: Niederlande wollen wieder mehr Erdgas fördern

Die Niederlande wollte die Gasförderung in Groningen eigentlich bis 2025 beenden. Doch der Krieg in der Ukraine sorgt für ein Umdenken. Das Land besitzt nach Russland und Norwegen die größten Erdgasvorräte in Europa.

Der grausame Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist eine Zeitenwende. Und wenn sich die Zeiten ändern, muss man auch sein Handeln darauf einstellen. Dies geschieht nun in vielen Ländern der Welt und in Europa, auch in den Niederlanden. Vor allem in der Rüstungspolitik, in der Wirtschafts- und der Energiepolitik. Erdgas-Förderung sollte bis 202...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.