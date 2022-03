Ukraine-Krieg : Symbole des Widerstands: Klitschko-Brüder bleiben in Kiew

Sie sind aktuell für viele Ukrainer und Menschen weltweit derzeit ein Symbol für den Widerstand der Ukrainer im Kampf gegen Russland: Die Klitschko-Brüder. Die Brüder wollen trotz der angespannten Situation in der ukrainischen Hauptstadt bleiben.

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko wollen in der Ukraine bleiben und weiter gegen die russischen Truppen kämpfen. Es bleibe ihnen keine andere Wahl als zu kämpfen, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in einem gemeinsamen Interview mit seinem Bruder der „Welt am Sonntag“. Für ihn wäre es „richtig peinlich“, wenn er als gewählter Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.