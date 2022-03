Ukraine-Krieg im Liveblog : Selenskyj-Partei zu Kompromiss für Sicherheitsgarantien bereit

dpa/House Of Commons

dpa/House Of Commons

Die Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt sich bereit, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien ihr Ziel eines Nato-Beitritts aufzuschieben. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Das russische Militär hat eigenen Angaben eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und humanitäre Korridore in fünf Städten geöffnet. Die Ukraine bestätigte eine Feuerpause für die Stadt Sumy. Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen geflohen. Russland droht mit G...

