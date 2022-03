Ukraine-Krieg im Liveblog : Selenskyj kontert Putin: Stellen Sie sich 14.000 Leichen im Stadion vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau mit einem Zahlenvergleich zur Invasion der russischen Armee in die Ukraine gekontert. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt In dem bombardierten Theater in Mariupol sind nach Angaben von Präsident Selenskyj noch immer Hunderte Menschen unter den Trümmern begraben. Selenskyj kontert den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau. Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson steht weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. ...

