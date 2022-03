Liveblog zum Ukraine-Krieg : Russland bietet neue Waffenruhe für humanitäre Korridore am Dienstag an

Russland hat die Einrichtung mehrerer humanitärer Korridore in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10 Uhr Ortszeit lokale Waffenruhen gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Erneut Feuerpause zur Evakuierung von Zivilisten geplant. Russland droht mit Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Behörden: Mehr als zehn Tote bei Angriffen auf ukrainische Stadt Sumy. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Kiew nicht verlassen. USA rechnen mit lang andauerndem Ukraine-Konfli...

