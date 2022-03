Wegen Ukraine-Krieg : Russisches Anti-Viren-Programm: Bundesamt warnt vor Verwendung von Kaspersky

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor dem Einsatz von Anti-Viren-Software des russischen Herstellers Kaspersky. Die Experten empfehlen, Anwendungen durch alternative Produkte zu ersetzen.

Um das Risiko russischer Cyberangriffe in Deutschland zu reduzieren, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor der Verwendung von Virenschutz-Software des russischen Herstellers Kaspersky. Die Software dieses Anbieters solle durch alternative Produkte ersetzt werden, riet das BSI am Dienstag. In einer Mitteilung der Behör...

