170 Mitarbeiter in Kiew und Kalush : Norddeutscher Unternehmer sorgt sich um Mitarbeiter in der Ukraine

Die Tapetenfabrik Rasch aus Bramsche hat einen Produktionsstandort in der Westukraine und einen Vertriebsstandort in Kiew. Die Mitarbeiter berichten von Rauchsäulen und langen Schlangen vor Geldautomaten und Tankstellen.

Die Nachricht erreichte Dario Rasch mitten in der Nacht: Die russische Offensive hat begonnen, in der Ukraine schlagen Raketen ein. Auch in der Nähe der Stadt Kalush in der Westukraine am Fuße der Karpaten. Das berichten Rasch in der Nacht Mitarbeiter in der Ukraine. Die Tapetenfabrik Rasch aus Bramsche betreibt in Kalush einen Produktionsstandort. „Ic...

