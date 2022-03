Ukraine-Krieg im Liveblog : Mariupol-Propaganda: Twitter sperrt russischen UN-Diplomaten

Weil er Propaganda über die attackierte Klinik in Mariupol verbreitet hat, wurde eine russischer Diplomat von Twitter gesperrt. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt In dem bombardierten Theater in Mariupol könnten sich zuletzt 1300 Menschen befunden haben. Heftige Explosionen: Raketenangriffe in der Nähe des Flughafens von Lwiw. Ukrainischen Angaben zufolge will man russische Einheiten aus den Dörfern rund um Kiew zurückdrängen. Außerdem werde Tschernihiw weiter angegriffen. US-Außenmi...

