Anzahl, Kapazitäten, Registrierung : Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Fragen und Antworten

Der Ukraine-Krieg beschert Europa die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie gut läuft die Aufnahme in Deutschland? Fragen und Antworten.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind in Europa nicht mehr so viele Menschen innerhalb so kurzer Zeit aus ihrem Heimatland geflohen. Bisher ist nur ein relativ geringer Anteil der nach UN-Angaben mehr als 3,2 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Dennoch: ihre Unterbringung und Versorgung ist für Länder und Kommunen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.