Ukraine-Krieg : Kiew, Donezk, Mariupol: Überblick zum 19. Kriegstag

Am 19. Kriegstag in der Ukraine haben russische Truppen ihre Angriffe auf die Hauptstadt Kiew verstärkt. Zugleich läuft eine neue Runde von Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine an. Ein Überblick zur Lage.

Vor Beginn der neuen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zeigten sich die Ukrainer zurückhaltend. Mindestens zwei Menschen wurden nach ukrainischen Angaben in einem Hochhaus in Kiew getötet, ein international bekanntes Flugzeugwerk wurde beschossen. In Russland ist seit Montag nun auch das soziale Netzwerk Instagram blockiert. Die Bundesregierung pl...

