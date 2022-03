Krieg in der Ukraine : Kämpfe um Flughafen bei Cherson, Selenskyj droht Russland - Die Nacht im Überblick

Auch wenn die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt werden, ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Die Kämpfe gehen weiter. Was in der Nacht geschah - und was heute wichtig werden könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nachdrücklich zu ernsthaften und ehrlichen Gesprächen über eine Friedenslösung aufgerufen. Sein Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk betonte die sogenannten roten Linien für die Verhandlungen mit der russischen Seite - Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine sowie ihre staat...

