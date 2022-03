Beschlagnahme droht : Italienische Behörden nehmen Luxusyacht unter die Lupe - gehört sie Putin selbst?

Um die 640 Millionen Dollar teure „Scheherazade“ ranken sich wilde Gerüchte. Italienische Behörden versuchen, den mysteriösen Besitzer der im Hafen von Marina di Carrara angelegten Yacht ausfindig zu machen. Einheimische vermuten: Sie gehört Putin selbst.

In Marina di Carrara, einer kleinen italienischen Stadt an der toskanischen Küste, wird eine der größten und teuersten Superyachten der Welt von der italienischen Polizei unter die Lupe genommen. Ihr Name: „Scheherazade“. Ihr mutmaßlicher Besitzer: Wladimir Putin. Vor dem Hintergrund der jüngsten Sanktionen des Westens wollen die italienischen Behörden...

