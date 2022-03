Protest gegen Ukraine-Krieg : Geldstrafe für russische TV-Heldin Marina Owssjannikowa

Marina Owssjannikowa hat in den Abendnachrichten des russischen Staatsfernsehens die Übertragung gestürmt und zum Protest gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Dafür wurde sie verurteilt. Wer die Frau ist und was ihre Beweggründe sind.

Nach ihrem aufsehenerregenden Protest im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg in der Ukraine ist Marina Owssjannikowa in Moskau zu 30.000 Rubel (226 Euro) Geldstrafe verurteilt worden. Der prominente russische Journalist Alexej Wenediktow veröffentlichte am Dienstag in einem Telegram-Kanal ein Foto von der Journalistin mit ihrem Anwalt Anton Gasc...

