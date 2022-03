Nach Angriff auf Ukraine : Gazprom-Tochter Wingas: Mitgliedschaft in deutschem Lobbyverband ruht

Die deutsche Wirtschaft geht auf Distanz zu Vertretern russischer Energiekonzerne oder deren Tochterunternehmen. Während sich Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder noch beharrlich weigert, Aufsichtsratsposten niederzulegen, hat der Ukraine-Krieg nun personelle Konsequenzen beim Lobbyverband der Gas-Wirtschaft.

Im Aufsichtsrat des Verbandes bekleidete bislang Peter Scherger den Posten des zweiten Stellvertreters. Scherger ist Geschäftsführer der Wingas GmbH, einer hundertprozentigen Gazprom-Tochter. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel zählt zu den führenden Gashandelsunternehmen in Deutschland. Es liefert beispielsweise an viele Stadtwerke. Wingas-Mitgliedscha...

