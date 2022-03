Ukraine-Krieg : Frankreich will Menschen in Mariupol helfen – Die Nacht im Überblick

Kleiner Lichtblick für die Menschen in der schwer umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Frankreich will zusammen mit der Türkei und Griechenland eine Evakuierungsaktion starten. Eine entscheidende Kleinigkeit fehlt aber noch. Geschehen der Nacht und der Ausblick.

Frankreich will mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion in Gang setzen, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu retten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Aus Großbritannien kommen neue Sanktionen gegen Personen und Firmen in Russland...

