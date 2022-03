Interview Luuk van Middelaar : Der Ukraine-Krieg und die Folgen für die EU: „Schluss mit der strategischen Sorglosigkeit“

Ein Zurück zu den Beziehungen mit Russland, wie sie vor dem Ukraine-Krieg waren, wird es mit Präsident Putin nicht geben, sagt der niederländische Historiker und ehemalige Berater von EU-Ratspräsident van Rompuy. Die EU werde in Zukunft nicht darum herumkommen, Machtpolitik zu betreiben.

Herr van Middelaar, was sagt uns Russlands Krieg in der Ukraine über den Zustand der EU? Der Krieg enthüllt einerseits natürlich die europäische Verletzlichkeit und Energieabhängigkeit. Es zeigt sich aber auch auf beeindruckende Weise, dass die EU in der Lage ist, mit Nachdruck zu handeln. Sanktionen wurden schnell auf den Weg gebracht. Was aber noch e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.