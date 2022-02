Aufregung bei Twitter : Bundeswehr: So könnte eine Wehrpflicht wieder eingesetzt werden

In den Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine rücken die Bundeswehr, ihre Struktur und ihre Ausrüstung mehr und mehr in den Fokus. In den sozialen Netzwerken wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Unter welchen Voraussetzungen wäre das möglich?

1956 wurde in Westdeutschland die Wehrpflicht eingeführt. Damals sah man die Notwendigkeit dazu vor allem in den internationalen Spannungen des kalten Krieges. 2011 wurde sie dann im Zuge der Streitkräftereform nicht etwa abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Wehrpflicht ist nach wie vor Art. 12a Grundgesetz, ...

