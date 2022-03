Historische Rede in Warschau : Biden über Putin: „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“

US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch in Polen den russischen Staatschef in eindringlichen Worten vor einem Angriff auf das Nato-Bündnisgebiet gewarnt.

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Staatschef in eindringlichen Worten vor einem Angriff auf das Nato-Bündnisgebiet gewarnt. „Denken Sie nicht mal daran, gegen einen Zentimeter Nato-Gebiet vorzugehen“, sagte Biden am Samstag in Warschau zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen. Die USA und ihre Nato-Partner hätten eine „heilige Verpflich...

