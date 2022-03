Luxusschiffe auf der Flucht : Beschlagnahmt: Diese Oligarchen-Jachten haben EU-Behörden festgesetzt

Immer mehr EU-Staaten beschlagnahmen die Superjachten russischer Oligarchen. Einige lassen ihre Schiffe nun eilig aus europäischen Häfen auslaufen. Welche Luxusschiffe bisher festgesetzt wurden.

Die EU macht Ernst: In den vergangenen Wochen wurden in mehreren europäischen Häfen Luxusjachten festgesetzt, die russischen Oligarchen zugerechnet werden. Besonders in Spanien und Italien, aber auch in Frankreich schlugen die Behörden zu. Viele der Megajachten werden nun von Ermittlern überprüft. Dabei berichten spanische Behörden im Zusammenhang mit...

