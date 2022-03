Was die Waffe so gefährlich macht : Bereits zweiter Einsatz von Russlands neuer Hyperschallrakete „Kinschal“

Russland hat ein weiteres Mal ein Ziel mit einer Hyperschallrakete attackiert. Bei dem zweiten Einsatz dieser neuen Waffe soll russischen Angaben zufolge ein Treibstofflager in der Südukraine zerstört worden sein. Was „Kinschal“ so gefährlich macht.

Russland hat in der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt – es war wohl das erste Mal überhaupt, dass diese hochmoderne Waffen jemals zum Einsatz kam. Der Raketentyp „Kinschal“ wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums erstmals am Freitag im Westen der Ukraine gegen ein unterirdisches Waffendepot eingesetzt. Am Sonntag meldete Moskau zudem die Z...

