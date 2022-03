Entwicklungen im Liveblog : Aufrüstung an der Ostflanke: NATO verdoppelt die Gefechtsverbände

Die NATO will in vier weiteren Ländern an der Ostflanke Gefechtsverbände stationieren. Der Kreml-Sonderbeauftragte Anatoli Tschubais ist zurückgetreten. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Präsident Selenskyj will über alle mit Russland erzielten Vereinbarungen landesweit per Volksabstimmung entscheiden lassen. US-Präsident Joe Biden warnt vor russischen Cyberangriffen und dem Einsatz von Chemie- und Biowaffen. Laut EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski vernichtet Russland absichtlich die Produktion von Lebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.