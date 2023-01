Erneut griff Russland die Ukraine mit sogenannten Kamikaze-Drohnen an. Foto: Andriy Andriyenko/AP/dpa up-down up-down Aktuelle Lage in der Ukraine Zweite Welle Drohnenangriffe – Selenskyj: Russen „haben Angst“ Von dpa | 02.01.2023, 06:29 Uhr

Die fünfte Nacht in Folge hat Russland die Ukraine mit „Kamikaze“-Drohnen angegriffen. Präsident Selenskyj bezeichnete die russischen Kräfte als „erbärmlich“. Was in der Nacht geschah.