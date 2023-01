Setzen Russlands Truppen wirklich die von Präsident Wladimir Putin angekündigte Waffenruhe um? Die Ukraine hat Zweifel. Foto: dpa/Aleksey Babushkin up-down up-down Pause wegen Weihnachtsfest? Zweifel an Putins angekündigter Waffenruhe – das geschah in der Nacht Von dpa | 06.01.2023, 06:40 Uhr

Für 36 Stunden sollen ab diesem Mittag die russischen Waffen in der Ukraine schweigen – so hat Kremlchef Putin es befohlen. Doch es gibt massive Zweifel. Das geschah in der Nacht