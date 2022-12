Die USA planen Berichten zufolge, Flugabwehrsystem des Typs „Patriot“ an die Ukraine zu liefern. Archivfoto: dpa/Axel Heimken up-down up-down Kriegsgeschehen im Überblick Wütende Russen und neue Hilfen für die Ukraine: Das geschah in der Nacht Von dpa | 14.12.2022, 06:38 Uhr

Präsident Selenskyj ist der internationalen Gemeinschaft dankbar für die beschlossene Winter-Soforthilfe für die Ukraine. Damit gebe es Hoffnung. Die USA plant indes, Kiew mit Patriot-Luftabwehrsystemen zu unterstützen. Was ist in der Nacht geschah und am Mittwoch wichtig wird.