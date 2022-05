McDonald’s zieht sich aus Russland zurück FOTO: dpa/Maxim Shipenkov (Archivbild) Milliardenverluste erwartet Wegen Ukraine-Krieg: McDonald’s gibt Russland-Geschäft auf und | 16.05.2022, 13:07 Uhr Von dpa Jakob Patzke | 16.05.2022, 13:07 Uhr

Die US-amerikanische Fast-Food-Kette McDonald’s gibt ihr Geschäft in Russland auf. Als Grund nannte der Konzern die Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine. Durch den Rückzug erwarten McDonald’s Verluste in Milliardenhöhe.