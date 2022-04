Erdgas-Leitung: Wie schnell kann Deutschland ohne Russland auskommen? FOTO: Harald Schneider/APA/dpa Fragen und Antworten Ukraine-Krieg: Was bedeutet ein Sofort-Verzicht auf russisches Gas? Von dpa | 05.04.2022, 08:12 Uhr | Update vor 46 Min.

Nach den Berichten über Kriegsverbrechen durch russische Truppen in der Ukraine flammt in Deutschland die Diskussion über ein Energie-Embargo wieder auf. Doch was würde das bedeuten?