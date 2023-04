Der wegen Spionagevorwürfen verhaftete US-Journalist Evan Gershkovich vor einer Anhörung zu seiner Verhaftung vor dem Moskauer Stadtgericht. Foto: AFP/Natalia Kolesnikova up-down up-down Spionage-Vorwurf US-Reporter Gershkovich erstmals seit Festnahme in Russland vor Gericht Von AFP | 18.04.2023, 13:27 Uhr

Muss der US-Reporter Evan Gershkovich weiter in russischer U-Haft bleiben? Dass soll in Moskau am Dienstag entschieden werden. Bei seinem ersten Erscheinen vor Gericht zeigt sich der Journalist entschlossen.