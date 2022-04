Die russische Armee konzentriert ihre Angriffe nun vor allem auf die Ostukraine. FOTO: imago images/NurPhoto Offensive im Osten Ukraines Präsident Selenskyj sieht großen russischen Truppenaufmarsch - das geschah in der Nacht Von dpa | 20.04.2022, 06:13 Uhr

Russlands Großoffensive im Osten der Ukraine läuft. Moskau hat dafür nach Angaben des ukrainischen Präsidenten „fast alle und alles, was fähig ist, mit uns zu kämpfen, zusammengetrieben“. Was in der Nacht geschah.