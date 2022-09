Ukraine-Krieg: Putin will „alle zur Verfügung stehende Mittel“ gegen die Ukraine einsetzen. Foto: Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa up-down up-down Russlands Krieg in der Ukraine Putins Teilmobilmachung: Wie Deutschland darauf reagiert Von dpa | 21.09.2022, 16:22 Uhr

Russland wechselt den Modus des Ukraine-Kriegs: Der Kreml ordnet eine Teilmobilmachung an. Was das bedeutet und wie die politischen Reaktionen in Deutschland ausfallen.