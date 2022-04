Die Hafenstadt Mariupol in der Region Donetsk gilt als hast umkämpftes Gebiet. FOTO: imago images/ITAR-TASS Dramatischer Appell Ukrainische Truppen in Mariupol bitten um Evakuierung in Drittstaat Von dpa | 20.04.2022, 06:50 Uhr

In einem dramatischen Appell hat der ukrainische Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. „Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen“, sagte Serhij Wolyna.