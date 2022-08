NOZ-Verleger und Herausgeber Jan Dirk Elstermann prüft die Hilfsgüter vor der Verladung noch einmal. FOTO: Benjamin Beutler up-down up-down Engagement für die Ukraine 20 Tonnen Hilfsgüter: Unsere Mediengruppe schickt Spendentransport in die Ukraine Von Markus Pöhlking | 11.08.2022, 17:11 Uhr

Es ist nicht der erste Spendentransport, an dem unsere Mediengruppe mitwirkt – aber der erste, der weitgehend in Eigenregie zustande kam. 20 Tonnen Hilfsgüter bringt ein Lkw in die Ukraine. Fast wäre alles an einer defekten Ladeklappe gescheitert.