Der Ukraine-Krieg sorgt für Verwerfungen auf den Weltmärkten. Hinzu kommen aktuell Dürren in Afrika. Die Bundesregierung sorgt sich vor einem Hunger-Sommer. Als Folge des Ukraine-Krieges Bundesregierung in Sorge: Droht der Welt jetzt ein Hunger-Sommer? Von Dirk Fisser | 26.05.2022, 02:55 Uhr

Einerseits befürchtet die Bundesregierung einen Hunger-Sommer in Folge knapper Getreidevorräte weltweit. Andererseits hält sie an der Stilllegung von vier Prozent Ackerfläche in Deutschland fest, auf der Getreide angebaut werden könnte. Die Union findet das widersprüchlich.