Ukraines Präsident Wolodymyr Selensky reist am Montag nach Großbritannien. Archivfoto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj zu Gesprächen in London erwartet – Großbritannien verspricht Kampfdrohnen Von dpa/AFP/red | 15.05.2023, 07:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für diesen Montag Gespräche in Großbritannien angekündigt. Er werde sich in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak treffen, teilte Selenskyj am Montag bei Twitter mit. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.