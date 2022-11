Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in Cherson angekommen. Foto: dpa/AP up-down up-down Liveblog zum Ukraine-Krieg Überraschender Besuch: Ukrainischer Präsident Selenskyj reist in befreites Cherson Von dpa/AFP/red | 14.11.2022, 10:44 Uhr | Update vor 47 Min.

Nur wenige Tage nach dem Abzug russischer Truppen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Großstadt Cherson im Süden des Landes gereist. Er wolle den Menschen in Cherson mit seiner Anwesenheit seine persönliche Unterstützung ausdrücken, sagte Selenskyj am Montag vor Journalisten. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.