Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Samstag nach Rom. Archivfoto: dpa/Pool Reuters/AP/Yves Herman up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj reist am Samstag zum italienischen Präsidenten nach Rom Von dpa/AFP/red | 12.05.2023, 12:38 Uhr | Update vor 10 Min.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Samstag zu einem Besuch in Rom erwartet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella werde den Gast aus Kiew empfangen, bestätigte der Präsidentenpalast in Rom am Freitag auf Anfrage. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.