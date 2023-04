Ein kremlnaher Militärblogger ist bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg ums Leben gekommen. Jetzt ehrt Putin ihn posthum mit einem Tapferkeitsorden. Symbolfoto: dpa/AP/Dmitri Lovetsky up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Russland will Gesetzgebung nach Anschlag verschärfen – das geschah in der Nacht Von dpa | 04.04.2023, 06:38 Uhr

Kremlchef Putin ehrt einen getöteten Militärblogger. Moskau gibt der Führung in Kiew die Schuld an dem Bombenanschlag und will höhere Strafen für Terrorismus. Die Nachrichten der Nacht im Überblick und ein Ausblick auf den Tag.