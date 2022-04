Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat heftige Kritik an seinem Land geübt (Archivbild). FOTO: imago images/ITAR-TASS „Irrsinniger Krieg“ Russischer Milliardär prangert „Massaker“ in der Ukraine an Von dpa | 20.04.2022, 07:25 Uhr

Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat der russischen Armee vorgeworfen, „Massaker“ in der Ukraine zu verüben. In einer Botschaft im Onlinedienst Instagram forderte Tinkow am Dienstag ein Ende des „irrsinnigen Krieges“ gegen das Nachbarland.