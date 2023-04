Russlands Präsident Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus angekündigt. Symbolfoto: dpa/Russian Defense Ministry Press Service up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Russland will Atomwaffen an Grenze zu Polen stationieren – das geschah in der Nacht Von dpa | 03.04.2023, 06:32 Uhr

Kremlchef Putin will taktische Atomwaffen in Belarus stationieren – und zwar an der Grenze zum Nato-Staat Polen. In Russland erschüttert eine tödliche Explosion die Großstadt Sankt Petersburg. Die Nachrichten aus der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.