Das international nicht anerkannte Transnistrien liegt an der Grenze zur Ukraine. FOTO: dpa/Hannah Wagner Mehrere Explosionen Vorfälle in Transnistrien: Moldau beruft Sitzung des Sicherheitsrats ein Von afp | 26.04.2022, 11:24 Uhr

Die Behörden der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Explosionen an einem Funkturm nahe der ukrainischen Grenze gemeldet. Zwei Explosionen seien im Ort Majak im Bezirk Grigoriopolski zu hören gewesen, teilte das transnistrische Innenministerium am Dienstag mit.