Bei Treffen mit Lawrow Brasiliens Präsident Lula irritiert mit Aussagen zu Ukraine-Krieg – das geschah in der Nacht Von dpa, afp | 18.04.2023, 06:19 Uhr

Ungeachtet scharfer Kritik aus den USA wirbt Brasilien weiter dafür, Russland für ein Ende des Ukraine-Kriegs entgegenzukommen. Präsident Lula erklärte, Amerika und die EU würden den Krieg durch Waffenlieferungen in die Länge ziehen. Was in der Nacht geschah.