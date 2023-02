Der chinesische Außenpolitiker traf sich am Dienstag in Moskau bereits mit dem Leiter des Nationalen Sicherheitsrats, Nikolaj Patruschew. Foto: imago images/SNA up-down up-down Krieg in der Ukraine China setzt auf Friedensgespräche in Moskau – das geschah in der Nacht Von dpa | 22.02.2023, 06:16 Uhr

Mit dem Angriff auf Cherson hat Russland laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneut sein Gesicht als „Terror-Staat“ gezeigt. In Moskau wirbt derweil ein hoher Vertreter Pekings für einen Friedensplan. Was in der Nacht geschah