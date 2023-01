Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus der ukrainischen Stadt Dnipro haben die Einsatzkräfte die Suche nach Verschütteten eingestellt. Foto: dpa/Ukrinform up-down up-down Krieg in der Ukraine Suche nach Überlebenden in Dnipro eingestellt – das geschah in der Nacht Von dpa | 18.01.2023, 06:36 Uhr

In Dnipro wurde nach einem Raketeneinschlag die Suche nach Verschütteten eingestellt. Zwar werden noch immer Bewohner vermisst – doch sie dürften nicht mehr leben. Was in der Nacht geschah.