Die Ukraine will weitere Soldaten aus dem Stahlwerk in Mariupol freitauschen. FOTO: dpa/AP/Uncredited Krieg in der Ukraine Ukraine will Soldaten aus Stahlwerk freitauschen – das geschah in der Nacht Von dpa | 12.05.2022, 06:24 Uhr

In den Bemühungen der Ukraine um feste internationale Sicherheitsgarantien sieht Selenskyj große Fortschritte. Seine Vize-Regierungschefin bemüht sich unterdessen, die schwer verwundeten Soldaten aus dem Werk Azovstal zu evakuieren. Was in der Nacht geschah – und was heute erwartet wird.