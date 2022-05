Friedrich Merz reist nach Kiew. FOTO: imago images/Klaus W. Schmidt Im Nachtzug ins Kriegsgebiet Ankunft von Friedrich Merz in Kiew: Wen er treffen will Von dpa | 03.05.2022, 13:20 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz ist zu seinem Besuch in Kiew eingetroffen. Aus der Bahn sendete er einen ersten Reiseeindruck. Wen er in der ukrainischen Hauptstadt treffen will.