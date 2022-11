Geflüchtete aus der Ukraine, die es nach Bulgarien geschafft haben, dürfen in Hotels am Schwarzen Meer bleiben. Foto: imago images/Cover-Images up-down up-down Liveblog zum Ukraine-Krieg Deshalb bleiben Geflüchtete aus der Ukraine in bulgarischen Hotels Von dpa/AFP/red | 15.11.2022, 06:05 Uhr | Update vor 11 Min.

Ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bulgarien, die in privaten Hotels am Schwarzen Meer untergebracht sind, werden den Winter dort verbringen können. Eigentlich sollten sie verlegt werden, doch dann kam alles anders. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.