Mariupol: Die Ukraine hofft auf weitere Rettungsaktionen für bedrohte Zivilisten aus der von Russland fast vollständig eroberten Hafenstadt. FOTO: - Entwicklungen im Ukraine-Krieg Blutige Kämpfe am Stahlwerk Azovstal – das geschah in der Nacht Von dpa | 05.05.2022, 06:45 Uhr

Im Stahlwerk Azovstal halten sich immer noch ukrainische Verteidiger verschanzt. Weitere Evakuierungen von Zivilsten sind geplant. In Kaliningrad simulieren russische Streitkräfte einen Atomangriff. Was in der Nacht geschah.