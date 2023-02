Wolodymyr Selenskyj (rechts), Präsident der Ukraine, begrüßt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Foto: dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Russischer Angriffskrieg Ukraine hofft auf EU-Beitritt im Eiltempo – das geschah in der Nacht Von dpa | 03.02.2023, 05:13 Uhr | Update vor 37 Min.

Der Weg in die EU-Mitgliedschaft dauert oft Jahre. Angesichts des russischen Angriffskriegs erhofft sich die Ukraine aber schon heute von einem Gipfel klarere Perspektiven. Was in der Nacht geschah.