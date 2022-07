CDU-Politiker Friedrich Merz will nach Polen und Litauen reisen. FOTO: dpa/Andreas Arnold up-down up-down Mit Kompensation unzufrieden Streit um Waffenlieferungen: Merz will am Mittwoch nach Polen und Litauen reisen Von dpa | 26.07.2022, 15:58 Uhr

Der Ringtausch ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine. Doch es gibt Verstimmungen mit den Partnerstaaten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) will daher am Mittwoch nach Polen und Litauen reisen.