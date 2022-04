Keine Touristen vor der Petrikirche und dem Schwarzhäupterhaus in der lettischen Hauptstadt Riga: Der Ukraine-Krieg hat auch Einfluss auf Urlauber. FOTO: imago images/Ryhor Bruyeu Neue Krise nach Corona Reisen während des Ukraine-Krieges: So reagieren deutsche Urlauber Von Sven Stahmann | 19.04.2022, 17:59 Uhr

2021 atmeten Reiseveranstalter zunächst auf, weil die Menschen wieder mehr reisen durften und auch wollten. Doch auf den Corona-Schock folgte in diesem Februar der Krieg in der Ukraine. Die Geschäftsführer des Reiseveranstalters Gebeco berichten, wie Urlauber darauf reagiert haben und was die neue Krise für die Zukunft bedeutet.